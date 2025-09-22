قبل حفل اليوم.. الفائزون بالكرة الذهبية آخر 10 أعوام
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
يغيب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لحصد الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي منذ عام 2003.
ويقام حفل الكرة الذهبية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.
وسيطر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية آخر 10 سنوات، حيث حصدها خلال 4 مناسبات.
آخر 10 فائزين بالكرة الذهبية
رودري (مانشستر سيتي) - 2024
ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) - 2023
كريم بنزيما (ريال مدريد) - 2022
ليونيل ميسي (برشلونة) - 2021
إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا - 2020
ليونيل ميسي (برشلونة) - 2019
لوكا مودريتش (ريال مدريد) - 2018
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) - 2017
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) - 2016
ليونيل ميسي (برشلونة) - 2015
اقرأ أيضًا:
صلاح بينهم.. المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2025
فيديو قد يعجبك: