قبل حفل اليوم.. الفائزون بالكرة الذهبية آخر 10 أعوام

09:00 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
يغيب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لحصد الكرة الذهبية للمرة الثانية على التوالي منذ عام 2003.

ويقام حفل الكرة الذهبية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيطر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية آخر 10 سنوات، حيث حصدها خلال 4 مناسبات.

آخر 10 فائزين بالكرة الذهبية

رودري (مانشستر سيتي) - 2024

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) - 2023

كريم بنزيما (ريال مدريد) - 2022

ليونيل ميسي (برشلونة) - 2021

إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا - 2020

ليونيل ميسي (برشلونة) - 2019

لوكا مودريتش (ريال مدريد) - 2018

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) - 2017

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) - 2016

ليونيل ميسي (برشلونة) - 2015

