فيديو هدف أحمد حسن كوكا مع الاتفاق في مرمى الباطن بالكأس

هدف كوكا لم يكن كافياً.. الاتفاق السعودي يودع كأس الملك على يد فريق درجة

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الاتفاق والباطن التي أقيمت اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، ضمن منافسات دور 32 في كأس الملك.

وسجل هدف الاتفاق الأول النجم المصري أحمد حسن كوكا هدفا رائعا من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وانتهت المباراة بفوز الباطن على الاتفاق بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.