الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 2
19:00

كومو

جميع المباريات

فيديو هدف أحمد حسن كوكا مع الاتفاق في مرمى الباطن بالكأس

10:13 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    خلال مباراة الاتفاق والباطن
    خلال مباراة الاتفاق والباطن
    خلال مباراة الاتفاق والباطن
كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الاتفاق والباطن التي أقيمت اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، ضمن منافسات دور 32 في كأس الملك.

وسجل هدف الاتفاق الأول النجم المصري أحمد حسن كوكا هدفا رائعا من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

وانتهت المباراة بفوز الباطن على الاتفاق بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

أحمد حسن كوكا الاتفاق الباطن
