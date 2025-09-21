فيديو هدف أحمد حسن كوكا مع الاتفاق في مرمى الباطن بالكأس
كتب - محمد عبد السلام:
انتهت مباراة الاتفاق والباطن التي أقيمت اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، ضمن منافسات دور 32 في كأس الملك.
وسجل هدف الاتفاق الأول النجم المصري أحمد حسن كوكا هدفا رائعا من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.
وانتهت المباراة بفوز الباطن على الاتفاق بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
🎥 قول الاتفاق الاول عن طريق أحمد كوكا— محمد الشعيلان (@Abo3ziz009) September 21, 2025
.
⚽️ | الباطن 0-1 الاتفاق
.
.
#الباطن_الاتفاق | #أغلى_الكؤوس
pic.twitter.com/MuX4qRLOE1
