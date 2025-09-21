بالألعاب النارية.. استقبال قوي من الجماهير لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز (فيديو وصور)
كتب - محمد القرش:
حرصت جماهير نادي أهلي جدة السعودي على دعم لاعبي الفريق قبل مواجهة فريق بيراميدز في الجولة الثانية "كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" من بطولة الإنتركونتيننتال 2025.
ووضعت رابطة مشجعي أهلي جدة كأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" أمام بوابة النادي لتحفيز اللاعبين، واستقبالهم بعد نهاية التدريبات الجماعية.
ورفعت الجماهير السعودية لافتات تحفيزية، كُتب عليها: ""نادي عظيم، لونه جميل، فخر الوطن، ما له مثيل".
ووجهت جماهير أهلي جدة الدعم اللازم للاعبين أثناء مغادرتهم للمقر الرئيس للتدريبات الجماعية، فيما تفاعل اللاعبين مع الهتافات والأهازيج الذين رددتها الجماهير.
ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي ، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.
🎥 من استعدادات رابطة المشجعين قبل خروج لاعبي #الأهلي.. بالكيماوي واللافتات التحفيزية 🔥#كأس_القارات https://t.co/8QyrBCCtNI pic.twitter.com/7AGmWW7jTp
— وليد سعيد (@Rabanalsafena) September 21, 2025
🎥 رئيس رابطة #الأهلي "بدر تركستاني" يُطرب الجماهير قبل خروج اللاعبين من النادي.
"أخضر وزين.. أحلى لونين" 💚 https://t.co/qLzKiws5rI pic.twitter.com/L92N2x6Utm
— وليد سعيد (@Rabanalsafena) September 21, 2025
