مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 2
19:00

كومو

جميع المباريات

بالألعاب النارية.. استقبال قوي من الجماهير لأهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز (فيديو وصور)

08:51 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    صالح أبو الشامات (2)
    ديميرال (2)
    ديميرال
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (1)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (2)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (3)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (4)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (5)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (6)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (7)
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز (8)
كتب - محمد القرش:

حرصت جماهير نادي أهلي جدة السعودي على دعم لاعبي الفريق قبل مواجهة فريق بيراميدز في الجولة الثانية "كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" من بطولة الإنتركونتيننتال 2025.

ووضعت رابطة مشجعي أهلي جدة كأس القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي" أمام بوابة النادي لتحفيز اللاعبين، واستقبالهم بعد نهاية التدريبات الجماعية.

ورفعت الجماهير السعودية لافتات تحفيزية، كُتب عليها: ""نادي عظيم، لونه جميل، فخر الوطن، ما له مثيل".

ووجهت جماهير أهلي جدة الدعم اللازم للاعبين أثناء مغادرتهم للمقر الرئيس للتدريبات الجماعية، فيما تفاعل اللاعبين مع الهتافات والأهازيج الذين رددتها الجماهير.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي ، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

جماهير أهلي جدة هلي جدة يراميدز والأهلي يراميدز أس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي لإنتركونتيننتال
