هدف إيرلينج هالاند في مرمى أرسنال (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

افتتح فريق مانشستر سيتي التسجيل في شباك نظيره أرسنال، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لمانشستر سيتي مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.

ومع استمرار فوز مانشستر يرفع رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما يتجمد رصيد أرسنال عند النقطة التاسعة في المركز الرابع بفارق الأهداف.