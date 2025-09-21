مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

2 0
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 2
19:00

كومو

هدف إيرلينج هالاند في مرمى أرسنال (فيديو)

07:55 م الأحد 21 سبتمبر 2025
    خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (3)
    خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (2)
كتب - محمد عبد السلام:

افتتح فريق مانشستر سيتي التسجيل في شباك نظيره أرسنال، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لمانشستر سيتي مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.

ومع استمرار فوز مانشستر يرفع رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، فيما يتجمد رصيد أرسنال عند النقطة التاسعة في المركز الرابع بفارق الأهداف.

