نتائج مباريات أمس السبت

12:11 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

نتائج مباريات اليوم

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، أمس السبت، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، فوز ليفربول على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات أمس السبت

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد إيفرتون - (2-1)

وست هام ضد كريستال بالاس - (1-2)

برايتون ضد توتنهام - (2-2)

ولفرهامبتون ضد ليدز يونايتد - (1-3)

بيرنلي ضد نوتنجهام فورست - (1-1)

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - (2-1)

فولهام ضد برينتفورد - (3-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد ليفانتي - (0-4)

ريال مدريد ضد إسبانيول - (2-0)

فياريال ضد أوساسونا - (2-1)

ألافيس ضد إشبيلية - (1-2)

فالنسيا ضد أتلتيك بلباو - (2-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد جنوى - (2-1)

هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس - (1-1)

أودينيزي ضد أي سي ميلان - (0-3)

نتائج مباريات الدوري الألماني

هامبورج ضد هايدنهايم - (2-1)

هوفنهايم ضد بايرن ميونخ - (1-4)

أوغسبورج ضد ماينز - (1-4)

فيردر بريمن ضد فرايبورج - (0-3)

لايبزيج ضد كولن - (3-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد ستاد رين - (2-2)

بريست ضد نيس - (4-1)

لانس ضد ليل - (3-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الحزم ضد الفتح - (0-0)

النجمة ضد الاتحاد - (0-1)

النصر ضد الرياض - (5-1)

نتائج المباريات
