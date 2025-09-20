مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برايتون

2 2
17:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 2
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

اسبانيول

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 3
21:45

ميلان

فريقان لم يخسرا في الدوري الإنجليزي 2025/26.. من هما؟

10:33 م السبت 20 سبتمبر 2025
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (11)
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (9)
    لقطات من مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد (11)
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (1)
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (7)
    خلال مباراة ليفربول وبيرنلي (1)
    تشيلسي ضد كريستال بالاس (6)
    تشيلسي ضد كريستال بالاس (3)
كتب - محمد القرش:

تلقى فريق تشيلسي خسارته الأولى بالدوري الإنجليزي 2025/26، بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة.

وافتتح البلوز مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالتعادل سلبيا مع كريستال بالاس، ثم الفوز بخماسية على وست هام يونايتد.

والفوز على فولهام بثنائية دون رد، والتعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، قبل السقوط أمام اليونايتد اليوم السبت.

وأصبح ليفربول وكريستال بالاس، الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا للهزيمة حتى الآن بالبريميرليج.

وحصد ليفربول 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات بالدوري الممتاز، بينما لم يتعرض كريستال بالاس للهزيمة (3 تعادلات، فوزان).

اقرأ أيضًا:

3 تمريرات حاسمة تفصل صلاح عن رقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي

الأسرع في التاريخ.. حارس مرمى تشيلسي يحقق رقما قياسيا سلبيا (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

