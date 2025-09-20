فريقان لم يخسرا في الدوري الإنجليزي 2025/26.. من هما؟

أعلى 10 لاعبين متابعة على انستجرام.. ماهو مركز محمد صلاح؟

كتب - محمد القرش:

تلقى فريق تشيلسي خسارته الأولى بالدوري الإنجليزي 2025/26، بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة.

وافتتح البلوز مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالتعادل سلبيا مع كريستال بالاس، ثم الفوز بخماسية على وست هام يونايتد.

والفوز على فولهام بثنائية دون رد، والتعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، قبل السقوط أمام اليونايتد اليوم السبت.

وأصبح ليفربول وكريستال بالاس، الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا للهزيمة حتى الآن بالبريميرليج.

وحصد ليفربول 15 نقطة من الفوز في 5 مواجهات بالدوري الممتاز، بينما لم يتعرض كريستال بالاس للهزيمة (3 تعادلات، فوزان).

اقرأ أيضًا:

3 تمريرات حاسمة تفصل صلاح عن رقم قياسي جديد بالدوري الإنجليزي

الأسرع في التاريخ.. حارس مرمى تشيلسي يحقق رقما قياسيا سلبيا (فيديو)