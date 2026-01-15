"هزيمة جديدة وأسلوب دفاعي".. كيف علقت الصحف السنغالية بعد الفوز على مصر؟

يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الخميس الموافق 15 يناير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ستاد السلام.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يدخل طلائع الجيش اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"