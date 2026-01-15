مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:00 ص 15/01/2026
يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش اليوم الخميس الموافق 15 يناير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ستاد السلام.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يدخل طلائع الجيش اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش كأس عاصمة مصر مباراة الأهلي اليوم أخبار الأهلي

