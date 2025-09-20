مباريات الأمس
أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي

02:00 م السبت 20 سبتمبر 2025
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
    أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي
كتب ـ محمد الميموني:

محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول يستعد لديربي جديد مع الريدز أمام إيفرتون.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

ليفربول سيستضيف نظيره إيفرتون عند الثانية والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون

خاض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، 13 مباراة أمام إيفرتون سجل بينهما 8 أهداف وصنع هدفين حاسمين، وفاز في 6 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 5.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي أرقام محمد صلاح
