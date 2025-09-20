أرقام محمد صلاح أمام ايفرتون في الدوري الإنجليزي

برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

كتب ـ محمد الميموني:

محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول يستعد لديربي جديد مع الريدز أمام إيفرتون.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

ليفربول سيستضيف نظيره إيفرتون عند الثانية والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون

خاض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، 13 مباراة أمام إيفرتون سجل بينهما 8 أهداف وصنع هدفين حاسمين، وفاز في 6 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 5.

