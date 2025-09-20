"كل التحية لمجانين المدرج".. ميدو يشيد بجماهير الأهلي السعودي

كتبت-هند عواد:

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بجماهير أهلي جدة السعودي، بعد تعادل الفريق مع الهلال، مساء أمس.

وتعادل الأهلي مع الهلال بنتيجة 3-3، في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات "إكس": "شكرا جمهور الأهلي ضربتم مثل للإخلاص والوفاء، استمرار الدعم للمدرب واللاعبين رغم التأخر في النتيجة بالـ3 أمام فريق كبير مثل الهلال".

واختتم: "دروس لكل جمهور العالم، لولا دعمكم لما عاد الفريق إلى المباراة، كل التحية لمجانين المدرج الأهلي والهلال في الدوري السعودي".

