مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"كل التحية لمجانين المدرج".. ميدو يشيد بجماهير الأهلي السعودي

12:43 م السبت 20 سبتمبر 2025

أحمد حسام ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بجماهير أهلي جدة السعودي، بعد تعادل الفريق مع الهلال، مساء أمس.

وتعادل الأهلي مع الهلال بنتيجة 3-3، في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات "إكس": "شكرا جمهور الأهلي ضربتم مثل للإخلاص والوفاء، استمرار الدعم للمدرب واللاعبين رغم التأخر في النتيجة بالـ3 أمام فريق كبير مثل الهلال".

واختتم: "دروس لكل جمهور العالم، لولا دعمكم لما عاد الفريق إلى المباراة، كل التحية لمجانين المدرج الأهلي والهلال في الدوري السعودي".

اقرأ أيضًا:

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو الأهلي والهلال جماهير الأهلي السعودي ميدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر