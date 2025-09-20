موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي ريال مدريد نظيره إسبانيول، اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد و إسبانيول

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

ترتيب ريال مدريد و إسبانيول في الدوري

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يدخل إسبانيول المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد و أوساسونا

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1."

