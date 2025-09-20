قبل انطلاق الجولة الخامسة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت مواجهات قوية وندية وإثارة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز النتائج التي سجلتها في الجولة الرابعة، فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وفوز ليفربول على بيرنلي بهدف دون مقابل.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025/26 كالتالي:

1- ليفربول - 12 نقطة

2- أرسنال - 9 نقاط

3- توتنهام - 9 نقاط

4- بورنموث - 9 نقاط

5- تشيلسي - 8 نقاط

6- إيفرتون - 7 نقاط

7- سندرلاند - 7 نقاط

8- مانشستر سيتي - 6 نقاط

9- كريستال بالاس - 6 نقاط

10- نيوكاسل يونايتد - 5 نقاط

11- فولهام - 5 نقاط

12- برينتفورد - 4 نقاط

13- برايتون - 4 نقاط

14- مانشستر يونايتد - 4 نقاط

15- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

16- ليدز يونايتد - 4 نقاط

17- بيرنلي - 3 نقاط

18- وست هام - 3 نقاط

19- أستون فيلا - نقطتين

20- بدون نقاط