مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

الجابون

جميع المباريات

إعلان

شيميليس بيكلي يكشف "لمصراوي" سبب فشل انتقاله للأهلي

11:02 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيميليس بيكلي (3)
  • عرض 6 صورة
    شيميليس بيكلي (4)
  • عرض 6 صورة
    شيميليس بيكلي (1)
  • عرض 6 صورة
    شيملس بيكلي
  • عرض 6 صورة
    الإثيوبي شميلس بيكلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف شيميليس بيكلي اللاعب الأسبق لنادي بتروجيت والجونة، سبب فشل انتقاله للنادي الأهلي عندما كان لاعبا في النادي البترولي.

وقال بيكلي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه كان قريبا جدا من الانتقال للنادي الأهلي، حيث وصلت نسبة ضمه للمارد الأحمر إلى 99%.

وأوضح الإثيوبي أنه حزن جدا على فشل الصفقة، حيث انسحب النادي الأهلي عندما رفض بتروجيت العرض المالي المقدم من المارد الأحمر بسبب ضعفه.

وعُرف شيميليس في مصر بفضل فترته المميزة مع النادي البترولي، حيث قضى 4 سنوات ونصف ساهم خلالهم في 40 هدفا (سجل 30 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ورحل القائد الأسبق لمنتخب إثيوبيا عن الكرة المصرية، بعدما انتقل إلى ناديميشال الإثيوبي في موسم 2023/24 قادما من الجونة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيميليس بيكلي الأهلي بيكلي والأهلي بتروجيت أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان