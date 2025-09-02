شيميليس بيكلي يكشف "لمصراوي" سبب فشل انتقاله للأهلي

كتب - محمد القرش:

كشف شيميليس بيكلي اللاعب الأسبق لنادي بتروجيت والجونة، سبب فشل انتقاله للنادي الأهلي عندما كان لاعبا في النادي البترولي.

وقال بيكلي في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه كان قريبا جدا من الانتقال للنادي الأهلي، حيث وصلت نسبة ضمه للمارد الأحمر إلى 99%.

وأوضح الإثيوبي أنه حزن جدا على فشل الصفقة، حيث انسحب النادي الأهلي عندما رفض بتروجيت العرض المالي المقدم من المارد الأحمر بسبب ضعفه.

وعُرف شيميليس في مصر بفضل فترته المميزة مع النادي البترولي، حيث قضى 4 سنوات ونصف ساهم خلالهم في 40 هدفا (سجل 30 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ورحل القائد الأسبق لمنتخب إثيوبيا عن الكرة المصرية، بعدما انتقل إلى ناديميشال الإثيوبي في موسم 2023/24 قادما من الجونة.