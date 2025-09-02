"الأمر محسوم 99%".. بيكلي يكشف "لمصراوي" حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

كتب - محمد القرش:

كشف شيميليس بيكلي اللاعب الأسبق لنادي بتروجيت والجونة، حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه أثناء فترته في الدوري المصري.

وقال شيميليس في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن النادي الأهلي سبق أن قدم عرضا رسميا لبتروجيت من أجل التعاقد معه.

وأوضح بيكلي أنه اتفق مع الأهلي كل على شيء، وكان انتقاله للمارد الأحمر محسوم بنسبة 99%، لكن توقفت المفاوضات بين الناديين.

واشتهر الجناح الإثيوبي بفضل فترته المميزة مع النادي البترولي، حيث قضى 4 سنوات ونصف ساهم خلالهم في 40 هدفا (سجل 30 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ورحل بيكلي عن الكرة المصرية عندما انتقل إلى ناديميشال الإثيوبي في موسم 2023/24 قادما من الجونة.