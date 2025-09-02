في ليفربول.. من هو أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي؟

كتبت-هند عواد:

حقق انتقال السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، في الانتقالات الصيفية الحالية، رقما قياسيا، إذ أنه أصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، تتجاوز قيمة انتقاله 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي الساعات الأخيرة من باب الانتقالات الصيفية، انتقل إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وجاءت أغلى الصفقات في الدوري الإنجليزي كالآتي:

إنزو فرنانديز - تشيلسي - 106 ملايين جنيه إسترليني

جاك جريليش - مانشستر سيتي - 100 مليون جنيه إسترليني

ديكلان رايس - أرسنال - 100 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو - تشيلسي - 100 مليون جنيه إسترليني

فلوريان فيرتز - ليفربول 100 مليون جنيه إسترليني

اقرأ أيضًا:

7 معلومات عن يارا نعوم بعد رسالة عماد متعب الرومانسية لها

"برسالة رومانسية و5 صور".. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم

إيقاف لاعب الزمالك 3 مباريات.. قرارات نارية من رابطة الأندية