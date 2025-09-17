مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أتالانتا

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

فاركو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقناة الناقلة

04:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

نادي ليفربول

كتب - محمد عبد السلام:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف المنافسات اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ أمام تشيلسي في دوري الأبطال.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس ضد أيه أي بافوس - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

سلافيا براج ضد بودو جليمت - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

أياكس ضد إنتر ميلان - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5

بايرن ميونخ ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد أتالانتا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب ضد فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة ضد بتروجيت - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

المصري ضد غزل المحلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

