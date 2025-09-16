فيديو لحظة إصابة أرنولد بمباراة ريال مدريد ومارسيليا في دروي أبطال أوروبا
كتب ـ محمد عبدالسلام:
تعرض الظهير الأيمن الإنجليزي أرنولد لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني ونظيره مارسيليا الفرنسي التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وسقط أرنولد دون أي كرة مشتركة مع لاعبي مارسيليا ليغادر أرضية الملعب بالدقيقة 4 ويشارك بدلاً منه كافاخال.
وإليكم فيديو لحظة إصابة أرنولد بمباراة ريال مدريد ومارسيليا في دروي أبطال أوروبا:
🚑 الإصابة تجبر أرنولد على مغادرة الميدان #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مارسيليا pic.twitter.com/l3kpkneRVb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025
