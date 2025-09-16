مباريات الأمس
الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

جميع المباريات

فيديو لحظة إصابة أرنولد بمباراة ريال مدريد ومارسيليا في دروي أبطال أوروبا

11:09 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    خلال مباراة مارسيليا وريال مدريد (2)
كتب ـ محمد عبدالسلام:

تعرض الظهير الأيمن الإنجليزي أرنولد لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني ونظيره مارسيليا الفرنسي التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وسقط أرنولد دون أي كرة مشتركة مع لاعبي مارسيليا ليغادر أرضية الملعب بالدقيقة 4 ويشارك بدلاً منه كافاخال.

وإليكم فيديو لحظة إصابة أرنولد بمباراة ريال مدريد ومارسيليا في دروي أبطال أوروبا:

إصابة أرنولد ريال مدريد لحظة إصابة أرنولد دوري أبطال أوروبا
