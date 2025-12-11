من ريف مصر للعالمية.. فيلم وثائقي جديد لمحمد صلاح.. ما القصة؟

قبل محمد صلاح.. ميدو على رأس 3 لاعبين اصطدموا بمدربين في أوروبا

في الوقت الذي يمر فيه النجم المصري محمد صلاح بحالة من التخبط داخل نادي ليفربول، عقب الأزمة التي تفجرت بسبب تصريحاته بعد مواجهة ليدز يونايتد التي غاب عنها تمامًا، تلقي الفرعون المصري نبًا سارًا من شبكة بي بي سي العالمية.

حيث أعلنت شبكة بي بي سي العالمية عن إطلاق فيلم وثائقي جديد يتناول مسيرة محمد صلاح تحت عنوان من ريف مصر إلى الساحة العالمية.

وأوضحت الشبكة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن الفيلم يرصد رحلة صعود مهاجم ليفربول من جذوره في الريف المصري وصولًا إلى مكانته الحالية.

وأشارت أن صلاح أحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة على مستوى العالم، في طرح جديد يأتي بالتزامن مع الضجة المثارة حول مستقبل اللاعب داخل النادي الإنجليزي.

