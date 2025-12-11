مباريات الأمس
من ريف مصر للعالمية.. فيلم وثائقي جديد لمحمد صلاح.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:54 ص 11/12/2025
في الوقت الذي يمر فيه النجم المصري محمد صلاح بحالة من التخبط داخل نادي ليفربول، عقب الأزمة التي تفجرت بسبب تصريحاته بعد مواجهة ليدز يونايتد التي غاب عنها تمامًا، تلقي الفرعون المصري نبًا سارًا من شبكة بي بي سي العالمية.

حيث أعلنت شبكة بي بي سي العالمية عن إطلاق فيلم وثائقي جديد يتناول مسيرة محمد صلاح تحت عنوان من ريف مصر إلى الساحة العالمية.

وأوضحت الشبكة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن الفيلم يرصد رحلة صعود مهاجم ليفربول من جذوره في الريف المصري وصولًا إلى مكانته الحالية.

وأشارت أن صلاح أحد أبرز نجوم الساحرة المستديرة على مستوى العالم، في طرح جديد يأتي بالتزامن مع الضجة المثارة حول مستقبل اللاعب داخل النادي الإنجليزي.

رد فعل غريب من نجل أبو تريكة على صورة والده مع شيكابالا

أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح

