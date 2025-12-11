يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، لزيارة مدينة كولكاتا الهندية، رفقة الثنائي لويس سواريز ورودريجو دي بول.

ويصل ليونيل ميسي إلى مدينة كولكاتا، يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يكون هناك استقبال كبير للنجم الأرجنتيني في هذه المدينة الهندية.

وزيارة البرغوث الأرجنتيني إلى مدينة كولكاتا الهندية، ستكون استثنائية، حيث سيكشف النجم الأرجنتيني، عن التمثال الذي تم تجهيزه له في هذه المدينة، والذي سيكون في منطقة سريبومي.

ومن المقرر أن يحضر النجم الأرجنتيني خلال زيارته، مباراة في الدوري الهندي تجمع بين فريقي موهون باجان ودايموند هاربور، بالإضافة إلى مقابلته مجموعة من الشخصيات الهامة في ولاية البنغال التابعة لها مدينة كولكاتا.

وفي سياق متصل، ظهر النجم الأرجنتيني خلال الموسم الحالي رفقة إنتر ميامي الأمريكي، في 32 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 38 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة.

