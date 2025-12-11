مباريات الأمس
"يكشف عنه قريبا".. 10 صور لتمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي في الهند

كتب - يوسف محمد:

12:42 ص 11/12/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تمثال ميسي (7)
  • عرض 10 صورة
    تمثال ميسي (2)
  • عرض 10 صورة
    تمثال ميسي (4)
  • عرض 10 صورة
    تمثال ميسي (1)
  • عرض 10 صورة
    تمثال ميسي (3)
  • عرض 10 صورة
    تمثال ميسي (6)
  • عرض 10 صورة
    تمثال ميسي (8)
  • عرض 10 صورة
    أول تعليق من ميسي
  • عرض 10 صورة
    ليونيل ميسي

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، لزيارة مدينة كولكاتا الهندية، رفقة الثنائي لويس سواريز ورودريجو دي بول.

ويصل ليونيل ميسي إلى مدينة كولكاتا، يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يكون هناك استقبال كبير للنجم الأرجنتيني في هذه المدينة الهندية.

وزيارة البرغوث الأرجنتيني إلى مدينة كولكاتا الهندية، ستكون استثنائية، حيث سيكشف النجم الأرجنتيني، عن التمثال الذي تم تجهيزه له في هذه المدينة، والذي سيكون في منطقة سريبومي.

ومن المقرر أن يحضر النجم الأرجنتيني خلال زيارته، مباراة في الدوري الهندي تجمع بين فريقي موهون باجان ودايموند هاربور، بالإضافة إلى مقابلته مجموعة من الشخصيات الهامة في ولاية البنغال التابعة لها مدينة كولكاتا.

وفي سياق متصل، ظهر النجم الأرجنتيني خلال الموسم الحالي رفقة إنتر ميامي الأمريكي، في 32 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 38 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليونيل ميسي تمثال ميسي في الهند زيارة ميسي للهند الأرجنتيني ميسي

