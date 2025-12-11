20 صورة من مران منتخب مصر استعداداً لأمم أفريقيا

قبل محمد صلاح.. ميدو على رأس 3 لاعبين اصطدموا بمدربين في أوروبا

كتب- نهي خورشيد:

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن برنامجه التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر انطلاقها في 21 ديسمبر الجاري بالمغرب.

واستهل الجهاز الفني المران بتدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية في الملعب، وذلك في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

كما شهد المران استخدام الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وشهدت التدريبات حضور كل من الدكتور مصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، لمساندة الفريق قبل السفر إلى المغرب.