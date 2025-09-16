فيديو أهدف مباراة مارسيليا و ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب - محمد عبد السلام:
يلتقي فريق ريال مدريد نظيره الفرنسي مارسيليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
هدف مارسيليا في مرمى ريال مدريد
وتلقي ريال مدريد هدفا مبكرًا من نظيره مارسيليا عن طريق اللاعب تيموتي وياه في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية عجز الحارس من تصديها.
وتمكن ريال مدريد من إحراز التعادل عن طريق كيليان مبابي من نقطة الجزاء في الدقيقة 28.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) September 16, 2025
جنوووووووووون الأبطال!!!!! مارسيليا يفعلها هنا!!!!!!
مارسيليا يضرب الريال ويسجل الهدف الأول في الأبطال!
💙💙💙💙💙💙💙😰😰😰😰😰😰😰😰
pic.twitter.com/K4ZMBAnlCo
مبابي يدرك التعادل لريال مدريد من علامة الجزاء#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مارسيليا pic.twitter.com/wF6E5syAqS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2025
فيديو قد يعجبك: