فيديو أهدف مباراة مارسيليا و ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا

مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق ريال مدريد نظيره الفرنسي مارسيليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

هدف مارسيليا في مرمى ريال مدريد

وتلقي ريال مدريد هدفا مبكرًا من نظيره مارسيليا عن طريق اللاعب تيموتي وياه في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية عجز الحارس من تصديها.

وتمكن ريال مدريد من إحراز التعادل عن طريق كيليان مبابي من نقطة الجزاء في الدقيقة 28.