الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

فيديو أهدف مباراة مارسيليا و ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

10:52 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مارسيليا وريال مدريد (4)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مارسيليا وريال مدريد (3)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مارسيليا وريال مدريد (1)
كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق ريال مدريد نظيره الفرنسي مارسيليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

هدف مارسيليا في مرمى ريال مدريد

وتلقي ريال مدريد هدفا مبكرًا من نظيره مارسيليا عن طريق اللاعب تيموتي وياه في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية عجز الحارس من تصديها.

وتمكن ريال مدريد من إحراز التعادل عن طريق كيليان مبابي من نقطة الجزاء في الدقيقة 28.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أهداف ريال مدريد اليوم ريال مدريد ومارسيليا
