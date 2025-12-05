إعلان

"رغم إصابته".. أشرف بن شرقي يدعم منتخب المغرب في مباراة عمان من المدرجات

كتب - يوسف محمد:

06:50 م 05/12/2025
    أشرف بن شرقي - المغرب
    بن شرقي
    أشرف بن شرقي 1
    المغربي أشرف بن شرقي (1)
    أشرف بن شرقي لاعب الأهلي (1)
    هدف بن شرقي
    بن شرقي
    أشرف بن شرقي
    بن شرقي 4

حرص أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم منتخب بلاده خلال مواجهة عمان في بطولة كأس العرب.

وعلى الرغم من غياب النجم المغربي عن البطولة، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، إلا أنه كان حريص على التواجد في مدرجات ملعب "المدينة التعليمية" بقطر، لدعم منتخب بلاده في اللقاء.

وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق تعرض النجم المغربي أشرف بن شرقي، للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع الفريق أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي اليوم الجمعة 5 ديسمبر، نتيجة مباراة المغرب ضد عمان، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العرب.

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبا.

أشرف بن شرقي منتخب المغرب كأس العرب المغرب وعمان إصابة أشرف بن شرقي

