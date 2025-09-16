كتب - يوسف محمد:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لضربة البداية رفقة فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي 2025-2026، بمواجهة فريق أتليتكو مدريد.

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد غدا الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح، إلى تحقيق رقما تاريخيا في مباراة أتلتيكو غدا، للانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح حاليا، المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع النجم الفرنسي تيري هنري، برصيد 51 هدفا لكلا منهما.

وحال تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف في مباراة اليوم، سيرفع عدد أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى الهدف رقم 52 هدفا، لينفرد بالمركز العاشر بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.

