مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 1
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
21:15

الدحيل

جميع المباريات

"تخطي هنري".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

08:30 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    محمد صلاح
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد1
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
    محمد صلاح مع منتخب مصر (2)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
    محمد صلاح من مباراة مصر وبوركينا فاسو
    محمد صلاح وعمر مرموش
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
كتب - يوسف محمد:

يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لضربة البداية رفقة فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي 2025-2026، بمواجهة فريق أتليتكو مدريد.

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد غدا الأربعاء الموافق 17 أغسطس الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح، إلى تحقيق رقما تاريخيا في مباراة أتلتيكو غدا، للانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح حاليا، المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع النجم الفرنسي تيري هنري، برصيد 51 هدفا لكلا منهما.

وحال تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف في مباراة اليوم، سيرفع عدد أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى الهدف رقم 52 هدفا، لينفرد بالمركز العاشر بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول وأتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد
