دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

باناثينايكوس اليوناني يعلن رحيل روي فيتوريا

03:49 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني رحيل المدير الفني البرتغالي لفريقه روي فيتوريا عقب تدهور نتائج فريقه.

ونشرت حسابات نادي باناثينايكوس، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء يوم أمس الإثنين تصميمًا للمدرب مُذيلة إياه بتعليق:"شكراً لك يا روي، نتمنى لك التوفيق في حياتك القادمة".

أرقام روي فيتوريا مع باناثينايكوس

روي فيتوريا كان قد تولى تدريب فريق باناثينايكوس في أكتوبر 2024 بعدما ظلّ قرابة 8 أشهر بدون فريق بعد الرحيل عن منتخب مصر.

روي فيتوريا قاد الفريق اليوناني بـ 43 مباراة فاز بـ 23 مباراة وتعادل في 9 بينما خسر بـ 11 مباراة.

روي فيتوريتا باناثينايكوس الدوري اليوناني
