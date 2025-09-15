كتب - محمد القرش:

نشر أحمد راضي مصفف الشعر المصري، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك"، وهو يصفف شعر فيل فودين لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة اليونايتد.

وروى راضي كواليس تصفيف شعر فودين، وكيف عثر عليه لاعب مانشستر سيتي في هولندا.

وقال راضي: "كنت واقف قدام المحل بتاعي بشرب قهوة، لقيت شخص جه بيقولي أنت بتحلق فين، عشان فيل فودين شاف شعرك وعجبته القصة".

وأضاف: "قلت له أنا المحل بتاعي في الشارع هنا، وشاورلي على فودين اللي كان بياكل في مطعم، بعدين روحت سلمت عليه وقالي ممكن تحلق لي زيك".

وواصل: "قلت له طبعا أنا مستني اليوم ده اللي يجي فيه لاعب من مانشستر سيتي تحت أيدي، عشان أطلع على جتته القديم والجديد، ياما نيمتونا زعلانين".

وزاد: "بعد ما خلص الأكل جالي، وكان طيب وظريف جدا، مش زي ما احنا فاكرين لاعيبة الكورة".

وأردف: "كلمته في حاجات كتير، وقلت له الواد عمر مرموش عامل إيه، قالي زي الفل، وهل بيب عبقري فعلا ولا أي كلام، قالي لا فعلا عبقري".

واختتم: "خلص وجاي يحاسبني، قلت له لا أنا مصري وعمر مرموش عندكوا مصري، الواجب ده خليه علينا، عشان تفتكرني وتعرف إن المصريين رجالة وولاد أصل، وقول لمرموش لما ترجع إنك حلقت عند مصري".