"أستمتع بكل لحظة".. وسام أبو علي يعلق على فوز كولومبوس أمام أتلانتا

كتب - محمد القرش:

علق الفلسطيني وسام أبو علي على فوز فربقه كولومبوس كرو أمام أتالانتا يونايتد، ضمن مواجهات الدوري الأمريكي.

وفاز كولومبوس على أتالانتا بخماسية مقابل أربعة أهداف، حيث سجل وسام أبو علي الهدف الثالث لفريقه.

ونشر وسام عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صور من المباراة، وعلق: "3 نقاط، إلى المباراة التالية، أستمتع بكل لحظة مع هذا الفريق".

وكان انتقل الفلسطيني إلى الفريق الأمريكي قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 6.40 مليون يورو.