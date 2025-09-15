مباريات الأمس
"أستمتع بكل لحظة".. وسام أبو علي يعلق على فوز كولومبوس أمام أتلانتا

10:31 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

وسام أبو علي (1)

كتب - محمد القرش:

علق الفلسطيني وسام أبو علي على فوز فربقه كولومبوس كرو أمام أتالانتا يونايتد، ضمن مواجهات الدوري الأمريكي.

وفاز كولومبوس على أتالانتا بخماسية مقابل أربعة أهداف، حيث سجل وسام أبو علي الهدف الثالث لفريقه.

ونشر وسام عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صور من المباراة، وعلق: "3 نقاط، إلى المباراة التالية، أستمتع بكل لحظة مع هذا الفريق".

وكان انتقل الفلسطيني إلى الفريق الأمريكي قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 6.40 مليون يورو.

وسام أبو علي أبو علي الدوري الأمريكي الأهلي كولومبوس كرو
