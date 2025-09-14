كتب - نهى خورشيد

لفت الدولي المغربي نصير مزراوي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، الأنظار خلال مشاركته في ديربي مانشستر أمام السيتي، والمقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف مزراوي أنظار جماهير الشاطين الحمر، ليس بأدائه الدفاعي، وإنما بمظهره المختلف في مباراة الديربي اليوم إذ ظهر برأس حليق ليبدو وكأنه خضع لعملية زراعة شعر، متخلياً عن شعره الأسود الطويل.

وخلال المواجهة، بدأت الجماهير في التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد مشجعي يونايتد :"اللهم خذ شعري وأعطه لمزراوي".

فيما قارن آخر بينه وبين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما قائلًا: "مزراوي ودوناروما في منافسة لأسوأ قصة شعر"، بينما ربط مشجع ثالث مظهره الجديد بالنجم المصري محمد صلاح، معلقاً: "مزراوي تواصل مع طبيب شعر صلاح" في إشارة لعملية مشابهة أجراها هداف ليفربول في وقت سابق.

وفي سياق متصل، حقق مانشستر سيتي فوزاً على نظيره اليونايتد بثلاثية نظيفة في الديربي الذي أقيم اليوم على ملعب الاتحاد.