بشير التابعي: لدينا أفضلية على كوت ديفوار وهذا التشكيل الأفضل للمباراة

أكد بشير التابعي نجم الزمالك الأسبق أن منتخب مصر يمتلك عدة أوراق رابحة قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح التابعي في تصريحات تلفزيونية أن تواجد مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب يمثل إضافة قوية، لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات فنية وبدنية تجعله عنصراً مؤثراً في المباريات الكبرى.

وأشار إلى أن منتخب مصر يجيد التعامل مع المنتخبات الأفريقية التي تعتمد على القوة البدنية، مؤكداً أن الفراعنة يمتلكون أفضلية تاريخية واضحة أمام منتخب كوت ديفوار، ما يمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل اللقاء.

وأضاف أن الروح القتالية التي يتمتع بها المنتخب الوطني ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة، إذ أصبح الفريق قادر على التسجيل في الدقائق الحاسمة.

وعن ملامح التشكيل المتوقع، رشح تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع محمد هاني وأحمد فتوح على طرفي الملعب، إلى جانب ثنائي الوسط مروان عطية وحمدي فتحي.

وفي الخط الأمامي، توقع نجم الزمالك السابق مشاركة الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.