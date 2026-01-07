مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

بشير التابعي: لدينا أفضلية على كوت ديفوار وهذا التشكيل الأفضل للمباراة

كتب : نهي خورشيد

06:37 ص 07/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (24) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (19) (1)
  • عرض 21 صورة
    مصر وبنين (23) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    منتخب مصر (17) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد بشير التابعي نجم الزمالك الأسبق أن منتخب مصر يمتلك عدة أوراق رابحة قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح التابعي في تصريحات تلفزيونية أن تواجد مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب يمثل إضافة قوية، لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات فنية وبدنية تجعله عنصراً مؤثراً في المباريات الكبرى.

وأشار إلى أن منتخب مصر يجيد التعامل مع المنتخبات الأفريقية التي تعتمد على القوة البدنية، مؤكداً أن الفراعنة يمتلكون أفضلية تاريخية واضحة أمام منتخب كوت ديفوار، ما يمنح اللاعبين ثقة إضافية قبل اللقاء.

وأضاف أن الروح القتالية التي يتمتع بها المنتخب الوطني ظهرت بوضوح في الفترة الأخيرة، إذ أصبح الفريق قادر على التسجيل في الدقائق الحاسمة.

وعن ملامح التشكيل المتوقع، رشح تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع محمد هاني وأحمد فتوح على طرفي الملعب، إلى جانب ثنائي الوسط مروان عطية وحمدي فتحي.

وفي الخط الأمامي، توقع نجم الزمالك السابق مشاركة الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصروكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار منتخب مصر مصطفى محمد بشير التابعي كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان