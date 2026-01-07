بعد خروجه من كأس أمم أفريقيا.. المدير الفني للسودان يفجر مفاجأة عن الاتحاد

استعاد الغاني كواسي أبياه، المدير الفني الحالي لمنتخب السودان والمدرب السابق لمنتخب غانا، كواليس المواجهة الشهيرة أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014، والتي انتهت بفوز تاريخي لغانا بسداسية مقابل هدف.

وأوضح أبياه في تصريحات تلفزيونية أنه لم يكن يتوقع تحقيق فوز بهذا الحجم على منتخب مصر، مؤكداً أن الفراعنة في ذلك التوقيت كانوا يقدمون مستوى مميز ويفرضون سيطرتهم على الساحة الإفريقية.

وأشار المدرب الغاني إلى أن مفتاح الانتصار تمثل في التعليمات التي وجهها للاعبيه بالتركيز على تقليل خطورة العناصر المؤثرة داخل المنتخب المصري، وعلى رأسهم محمد أبو تريكة ومحمد صلاح، وهو ما نجح فريقه في تنفيذه خلال اللقاء.

واختتم كواسي أبياه تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المباراة تمثل ذكرى سعيدة في مسيرته التدريبية، معترفاً في الوقت ذاته بأن وقعها كان صعب للغاية على الجماهير المصرية، وهو أمر طبيعي في عالم كرة القدم.