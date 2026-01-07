مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

مدرب السودان: لم أتوقع الفوز التاريخي على مصر عندما كنت مدربا لمنتخب غانا

كتب : نهي خورشيد

04:52 ص 07/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (8)
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (9)
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (4)
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (7)
  • عرض 13 صورة
    كواسي أبياه وكلارنس سيدورف
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (3)
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (2)
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (6)
  • عرض 13 صورة
    الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب السودان (5)
  • عرض 13 صورة
    كواسي أبياه
  • عرض 13 صورة
    كواسي ابياه: نسعى لتسجيل ثلاثة أهداف في مصر .. وسعيد لأن كل فريقي يهدف
  • عرض 13 صورة
    كواسي ابياه: نسعى لتسجيل ثلاثة أهداف في مصر .. وسعيد لأن كل فريقي يهدف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد الغاني كواسي أبياه، المدير الفني الحالي لمنتخب السودان والمدرب السابق لمنتخب غانا، كواليس المواجهة الشهيرة أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014، والتي انتهت بفوز تاريخي لغانا بسداسية مقابل هدف.

وأوضح أبياه في تصريحات تلفزيونية أنه لم يكن يتوقع تحقيق فوز بهذا الحجم على منتخب مصر، مؤكداً أن الفراعنة في ذلك التوقيت كانوا يقدمون مستوى مميز ويفرضون سيطرتهم على الساحة الإفريقية.

وأشار المدرب الغاني إلى أن مفتاح الانتصار تمثل في التعليمات التي وجهها للاعبيه بالتركيز على تقليل خطورة العناصر المؤثرة داخل المنتخب المصري، وعلى رأسهم محمد أبو تريكة ومحمد صلاح، وهو ما نجح فريقه في تنفيذه خلال اللقاء.

واختتم كواسي أبياه تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المباراة تمثل ذكرى سعيدة في مسيرته التدريبية، معترفاً في الوقت ذاته بأن وقعها كان صعب للغاية على الجماهير المصرية، وهو أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كواسي أبياه منتخب غانا منتخب السودان كأس العالم 2024

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم
رياضة عربية وعالمية

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم
بعد اعتقال مادورو.. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على رأس أهدافها
شئون عربية و دولية

بعد اعتقال مادورو.. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على رأس أهدافها
نصائح بسيطة لتحسين النوم وحماية القلب.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

نصائح بسيطة لتحسين النوم وحماية القلب.. لا تتجاهلها
والد زوجة مروان عطية يهدي حفيدته 20 ألف جنيه لهذا السبب (صور)
مصراوي ستوري

والد زوجة مروان عطية يهدي حفيدته 20 ألف جنيه لهذا السبب (صور)
"دعم ممدوح عباس وابنه".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
رياضة محلية

"دعم ممدوح عباس وابنه".. آخر تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان