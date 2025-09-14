مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

حبيبة لامين يامال تتلقى هجومًا حادًا من صديقها القديم.. ماذا حدث؟

07:41 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (4)
  • عرض 8 صورة
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (3)
  • عرض 8 صورة
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (5)
  • عرض 8 صورة
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول.
  • عرض 8 صورة
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (2)
  • عرض 8 صورة
    لامين يامال ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (4)
  • عرض 8 صورة
    مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، صديقة اللاعب الشاب لامين يامال، هجومًا حادًا في الساعات الماضية من قِبل صديقها القديم البلوجر الشهير كوسكو.

شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوترات بين البلوجر الأرجنتيني الشهير كوسكو والمغنية نيكي نيكول، التي ارتبط اسمها مؤخرًا بنجم برشلونة الشاب لامين يامال، بعدما وجّه الأول انتقادات حادة لصديقته السابقة على خلفية علاقتها الجديدة.

وفي تصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة تلفزيونية ضمن فقرة ترفيهية بعنوان "من يسرق؟"، اختار كوسكو اسم نيكي نيكول.

وأكد البلوجر كوسكو أنه كان يكنّ لها مشاعر في السابق، لكنه ألمح إلى أن علاقتها الحالية ليست مبنية على مشاعر حقيقية بقدر ما ترتبط بالراحة والتسويق، معتبرًا أنها "تسرق الشهرة" من خلال اقترانها بلاعب برشلونة الواعد.

ورغم هذه الانتقادات، أوضح كوسكو أنه لا يزال يتمنى لها النجاح في مسيرتها الفنية، لكنه أضاف: "القليل من الحب الحقيقي أهم من كل هذا التسويق".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ عاد البلوجر الشهير ليصعّد لهجته خلال بث مباشر، قال فيه بشكل صريح: "لا أطيق نيكي نيكول، إنها تُثير فيّ مشاعر سلبية، لا أريد أن أكون معها".

اقرأ أيضًا:

كم هدف يفصل صلاح عن ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي؟

"لم تنقلها الكاميرات".. لفتة إنسانية من ناصر منسي خلال مباراة الزمالك والمصري (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيكي نيكول لامين يامال برشلونة صديقة لامين يامال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام