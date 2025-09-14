حبيبة لامين يامال تتلقى هجومًا حادًا من صديقها القديم.. ماذا حدث؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، صديقة اللاعب الشاب لامين يامال، هجومًا حادًا في الساعات الماضية من قِبل صديقها القديم البلوجر الشهير كوسكو.

شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوترات بين البلوجر الأرجنتيني الشهير كوسكو والمغنية نيكي نيكول، التي ارتبط اسمها مؤخرًا بنجم برشلونة الشاب لامين يامال، بعدما وجّه الأول انتقادات حادة لصديقته السابقة على خلفية علاقتها الجديدة.

وفي تصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة تلفزيونية ضمن فقرة ترفيهية بعنوان "من يسرق؟"، اختار كوسكو اسم نيكي نيكول.

وأكد البلوجر كوسكو أنه كان يكنّ لها مشاعر في السابق، لكنه ألمح إلى أن علاقتها الحالية ليست مبنية على مشاعر حقيقية بقدر ما ترتبط بالراحة والتسويق، معتبرًا أنها "تسرق الشهرة" من خلال اقترانها بلاعب برشلونة الواعد.

ورغم هذه الانتقادات، أوضح كوسكو أنه لا يزال يتمنى لها النجاح في مسيرتها الفنية، لكنه أضاف: "القليل من الحب الحقيقي أهم من كل هذا التسويق".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ عاد البلوجر الشهير ليصعّد لهجته خلال بث مباشر، قال فيه بشكل صريح: "لا أطيق نيكي نيكول، إنها تُثير فيّ مشاعر سلبية، لا أريد أن أكون معها".

