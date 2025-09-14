مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

كم هدف يفصل صلاح عن ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي؟

07:04 م الأحد 14 سبتمبر 2025

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد1

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

سجل صلاح هدف فوز ليفربول على بيرنلي في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع النجم المصري رصيده إلى 188 هدفا في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين.

ويفصل محمد صلاح 20 هدفا عن معادلة واين روني ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 أهداف في 491 مباراة

4.محمد صلاح - 188 هدفا في 305 مباراة

5.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح كم هدف يفصل صلاح هاري كين اين روني أجويرو هدافي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
فيديو هدف محمد صلاح القاتل لفريق ليفربول أمام بيرنلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام