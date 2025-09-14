كم هدف يفصل صلاح عن ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

سجل صلاح هدف فوز ليفربول على بيرنلي في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع النجم المصري رصيده إلى 188 هدفا في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، لينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين.

ويفصل محمد صلاح 20 هدفا عن معادلة واين روني ثالث الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 أهداف في 491 مباراة

4.محمد صلاح - 188 هدفا في 305 مباراة

5.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة