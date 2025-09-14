مباريات الأمس
العثور على أسطورة الملاكمة ميتًا في منزله.. ما القصة؟

06:26 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

توفي ريكي هاتون، بطل العالم السابق في الملاكمة، عن عمر ناهز 46 عاما، بعد أسابيع فقط من إعلان عودته إلى الحلبة.

وعُثر على أسطورة الملاكمة في منزله بمانشستر صباح اليوم الأحد، حيث وضع المعزون اليوم أكاليل الزهور والقفازات رثاء له.

وصرح المتحدث باسم شرطة مانشستر: "استدعى أحد المواطنين رجال الشرطة للحضور إلى شارع بولاكر، هايد، تامسايد، الساعة 6:45 صباحًا اليوم، حيث عثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا، لا يُعتقد حاليًا وجود أي ظروف مريبة".

كان لدى هاتون ابن واحد، كامبل، الذي تقاعد من الملاكمة في سن 24 ليصبح عامل تركيب ألواح شمسية في يوليو، وابنتان، ميلي وفيرني، وحفيدة تدعى ليلى.

وكان هاتون، الملقب بـ "القاتل المحترف"، مقاتلاً عدوانيًا وشجاعًا فاز بالعديد من الألقاب العالمية والبريطانية بين عامي 1997 و2012.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأصدقاء كانوا قلقين في الليلة الماضية، عندما غاب هاتون عن الظهور بقتال في بولتون يضم أحد ملاكميه، بعد أن غاب أيضًا عن جلسة الصالة الرياضية يوم الجمعة.

وبعد اعتزاله الحلبة، انتقل إلى التدريب، لكن كان من المقرر أن يعود إلى الرياضة من خلال خوض مباراة في دبي بشهر ديسمبر المقبل.

ريكي هاتون بطل العالم في الملاكمة وفاة ريكي هاتون أسطورة الملاكمة مانشستر
