كتب ـ محمد الميموني:

يمتلك نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو عددًا من السيارات العالمية والفاخرة التي لفتت أنظار الجماهير.

وتنوعت سيارات كريستيانو رونالدو من حيث الطراز والأسعار.

سيارات كريستيانو رونالدو وأسعارها

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز السيارات التي امتلكها كريستيانو رونالدو:

1) بوجاتي شينتوديتشي يتراوح سعرها ما بين 9 إلى 10 مليون دولار سيارة من طراز عالمي وقليلة العدد حول العالم.

2) بوجاتي شيرون يتراوح سعرها من 2 إلى 3 مليون دولار وهي سيارة سريعة بامكانيات قوية ومحرك عالي يصل إلى 1600 حصان .

3) فيراري F430 يتراوح سعرها 300 ألف دولار وهي سيارة من طراز الفراري.

4) رولز رويس كولينان يتراوح سعرها 900 ألف دولار وهي أول سيارة رياضة متعددة الاستخدام من إنتاج رولز رويس.

5) لامبورجيني أفينتادور LP 700-4 سيارة من نوع فاخر و تتميز بسرعتها الفتاكة وإمكانياتها التكنولوجية يتراوح سعرها إلى 318000 دولار.

6) فيراري 599 جي تي أو وهي سيارة متميزه بشكلها وتتراوح سعرها من 300 إلى 400 ألف دولار.

7) فيرون جراند سبورت فيتيس تصل قيمتها 1.7 مليون جنيه إسترليني

8) "مكلارين سينا تصل قيمتها مليون جنيه إسترليني

9) مرسيدس "AMG GLE 63" تصل قيمتها إلى 127 ألف جنيه إسترليني.

10) شيفروليه كامارو والتي اشتراها في عام 2016 مقابل 35 ألف إسترليني

