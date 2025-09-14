مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 0
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح أساسيًا.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي

02:56 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    راشيل لوز حارسة ليفربول و هانا سيلكوك
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد1
  • عرض 15 صورة
    محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 15 صورة
    ليفربول وأرسنال (1)
  • عرض 15 صورة
    ليفربول ضد أرسنال (5)
  • عرض 15 صورة
    ليفربول ضد أرسنال (1)
  • عرض 15 صورة
    ليفربول ضد أرسنال (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره بيرنلي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

ويحل فريق ليفربول عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضيفًا على نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي

وشهد تشكيل ليفربول الدفع بالدولي المصري محمد صلاح أساسيًا في خط الهجوم.

تشكيل ليفربول لمواجهة بيرنلي بالدوري الإنجليزي :

حراسة المرمي: اليسون

خط الدفاع: كيركيز - كوناتي - فان دايك - سوبوسلاي

خط الوسط: ماك اليستر جرافنبيرخ - فريتز

خط الهجوم: جاكبو - ايكتيكي - صلاح

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

مباراة ليفربول وبيرنلي من المقرر أن تنقل عبر قناة beIN Sports HD1.

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام الوصيف وأرسنال المتصدر وبورنموث صاحب المركز الرابع ولكن الريدز يتبقى لهم مباراة الجولة الرابعة.

وفي المقابل يحتل فريق بيرنلي المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"بالملايين".. سيارات عمر مرموش الفاخرة تلفت أنظار الجماهير

"فيشر موجود وأسد مش صح".. شوبير يكشف تحركات الأهلي في الساعات الماضية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول تشكيل ليفربول ليفربول وبيرنلي الدوري الإنجليزي محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام