5 أرقام قياسية.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي اليوم؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة مهمة مساء اليوم الأحد، وذلك حين يصطدم مع نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

ويحل فريق ليفربول عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضيفًا على نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أرقام قياسية لمحمد صلاح مع ليفربول

وسيكون محمد صلاح نجم فريق ليفربول على موعد بتحقيق عدة أرقام قياسية خلال مباراته ضد بيرنلي الليلة، نعرضها في السطور التالية.

5 أرقام قياسية يطاردها محمد صلاح الليلة

1) يبحث صلاح عن تسجيل هدفًا جديدًا يجعله ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

2) لو نجح صلاح في تسجيل ركلة جزاء أمام بيرنلي سينفرد بالمركز الأول بين لاعبي ليفربول الذين سجلوا من ركلات جزاء في الدوري .

3) أما لو سجل صلاح هدفين في شباك مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي سيصبح أكثر حارس اهتزت شباكه من صلاح، مثل إيدرسون حارس مانشستر سيتي بـ10 أهداف.

4) يأمل محمد صلاح في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، خاصةً أنه يحتاج إلى هدف واحد ليصل به إلى فارق 100 مساهمة تهديفية (أهداف وصناعة) عن أقرب منافسيه في المسابقة.

5) كيأمل محمد صلاح في تحقيق خطوة نحو الوصول إلى هدفه الـ200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع ليفربول وتشيلسي، ليصبح أول لاعب غير بريطاني يسجل 200 هدف في تاريخ "البريميرليج".

