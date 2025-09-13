أرسنال يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

حقق أرسنال فوزا مهما على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أهداف أرسنال و نوتنجهام فورست

وسجل أهداف فريق أرسنال كلا من: مارتن زوبيمندي في الدقيقة 32 و 79، فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 46.

ترتيب أرسنال و نوتنجهام فورست

وبهذا الفوز يحتل أرسنال مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 4 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.