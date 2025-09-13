مباريات الأمس
أرسنال يفوز على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

08:54 م السبت 13 سبتمبر 2025
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (6)
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (2)
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (1)
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (4)
    خلال مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست (5)
كتب - محمد عبد السلام:

حقق أرسنال فوزا مهما على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

أهداف أرسنال و نوتنجهام فورست

وسجل أهداف فريق أرسنال كلا من: مارتن زوبيمندي في الدقيقة 32 و 79، فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 46.

ترتيب أرسنال و نوتنجهام فورست

وبهذا الفوز يحتل أرسنال مؤقتا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد نوتنجهام فورست عند 4 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست أهداف أرسنال و نوتنجهام فورست
