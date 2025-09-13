مباريات الأمس
ريال مدريد يفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

08:37 م السبت 13 سبتمبر 2025
    خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
    خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد (3)
    خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد (2)
كتب - محمد عبد السلام:

حقق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. أهداف ريال مدريد وريال سوسيداد وسجل هدفي ريال مدريد كلا من: كيليان مبابي في الدقيقة 12، أرادا جولر في الدقيقة 44. وأحرز هدف ريال سوسيداد الوحيد اللاعب ميكيل اويارزابال في الدقيقة 56 من نقطة الجزاء. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب ريال مدريد ديان هويسين في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول. ترتيب ريال مدريد وريال سوسيداد وبهذا الفوز حافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عن نقطتين ليحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب.

كيليان مبابي ريال مدريد
