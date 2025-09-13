قمة فرنسية بنكهة مصرية.. مصطفى محمد يواجه فريق عبد المنعم

كتبت-هند عواد:

يشهد الدوري الفرنسي مباراة مصرية تجمع بين نانت، الذي يضم مصطفى محمد، ونيس، الذي يضم محمد عبد المنعم، وذلك مساء اليوم على ملعب "أليانز ريفييرا".

موعد مباراة نانت ونيس

يحل نانت ضيفًا على نيس في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ريفييرا"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وتضم قائمة نانت مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، فيما يغيب عبد المنعم عن اللقاء بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

والتقى مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم مرتين من قبل في الدوري الفرنسي، في الموسم الماضي 2024-2025؛ انتهى اللقاء الأول بالتعادل 1-1، فيما فاز نانت في اللقاء الثاني بنتيجة 2-1، وشارك مصطفى محمد كبديل في المباراة الثانية.

