مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 0
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

قمة فرنسية بنكهة مصرية.. مصطفى محمد يواجه فريق عبد المنعم

01:52 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    هدف مصطفى محمد لنانت في مرمى أوكسير بالدوري الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى أوكسير
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (9)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم (2)
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يشهد الدوري الفرنسي مباراة مصرية تجمع بين نانت، الذي يضم مصطفى محمد، ونيس، الذي يضم محمد عبد المنعم، وذلك مساء اليوم على ملعب "أليانز ريفييرا".

موعد مباراة نانت ونيس

يحل نانت ضيفًا على نيس في السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ريفييرا"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وتضم قائمة نانت مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، فيما يغيب عبد المنعم عن اللقاء بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

والتقى مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم مرتين من قبل في الدوري الفرنسي، في الموسم الماضي 2024-2025؛ انتهى اللقاء الأول بالتعادل 1-1، فيما فاز نانت في اللقاء الثاني بنتيجة 2-1، وشارك مصطفى محمد كبديل في المباراة الثانية.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الأهلي يرفض رحيل الخطيب.. والزمالك يطبق اللائحة على محترف الفريق

ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد وعبد المنعم نانت ونيس نانت الفرنسي محمد عبد المنعم مصطفى محمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان