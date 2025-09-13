صافرة أردنية.. طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويحل أوكلاند سيتي ضيفا على بيراميدز، في التاسعة مساء غدا الأحد 14 سبتمبر، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال.

حكام مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي

يدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الأردني محمد الكلاف مساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي مساعد ثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

ويأتي على تقنية الفيديو طاقم إماراتي مكون من، محمد عبيد خادم، ويعاونه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

