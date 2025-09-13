مباريات الأمس
نادي قبرصي يعلن التعاقد مع نجل احمد حسام ميدو

01:57 ص السبت 13 سبتمبر 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن نادي Achyronas Onisilos القبرصي إتمام التعاقد مع علي نجل نجم الزمالك والمنتخب السابق أحمد حسام ميدو.

ونشر النادي القبرصي تصميمًا لعلي عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء يوم أمس الجمعة مذيلاً إياها بتعليق:" أهلاً بك في عائلة Achyronas Onisilos".

علي كان لاعبًا بفرق الزمالك مواليد 2004 وهو الابن الأكبر لأحمد حسام ميدو؛ إذ صعده المدير الفني البرتغالي السابق لفريق الزمالك جوزيه جوميز للتدرب معهم ولكنه لم يدخل أي قائمة مباراة أو يُشارك صورة رسمية.

سبق ولعب بصفوف ناشئين وادي دجلة وتم تصعيده كذلك للفريق الأول ولكنه لم يُشارك بعد.

صاحب الـ 21 عاماً الذي ينشط في مركز المهاجم سبق وأن أنقذه طبيب الأهلي حين كان يلتقي علي وهو بقميص نادي بيراميدز نظرائه في القلعة الحمراء وكاد يبتلع لسانه بعام 2021.

