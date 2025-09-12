هل ارتبط مبابي بشقيقة جورجينا ؟.. صورة جمعتهما أثارت الجدل

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بعدما انتشرت صورة للنجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي رفقة إيفانا رودريغيز شقيقة جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكن الصورة كانت قد نشرتها إيفانا رودريغيز رفقة مبابي عقب مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو التي جمعتهما يوم 24 أغسطس الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025/26 وانتهت بفوز الريال بثلاثية نظيفة سجل منها مبابي هدفين بجانب هدف سجله فينيسيوس جونيور.

وذيلت إيفانا شقيقة جورجينا الصورة بتعليق:" مباراة لا تُنسى على ملعب كارلوس تارتيري: ريال أوفييدو ضد ريال مدريد، استمتعنا بمباراة حماسية، حيث دافع ريال أوفييدو بشراسة حتى النهاية ضد خصم من الطراز العالمي، حظيتُ بشرف مشاهدة لاعبين رائعين، منهم مبابي وصديقنا العزيز كازورلا ..كان شرفًا لي أن أكون محاطة بهؤلاء اللاعبين المتميزين".

وأتمت شقيقة جورجينا التدوينة بقوله:"ورغم أننا من خيخون، وسبورتينغ يلعب دائمًا من أجل القلب، إلا أنه لا شك أن مباراة كهذه تستحق المشاهدة والاستمتاع".

وما أثار الجدل كذلك الصور التي تواجدت بالمنشور ذاته لإيفانا شقيقة جورجينا في أماكن سهر ولكن دون أن تظهر في كثير من الصور من كان برفقتها.

ولكن لا يوجد تأكيد على وجود علاقة بين مبابي وإيفانا شقيقة جورجينا بل أن النجم الفرنسي كان قد تحدث لصحيفة ليكيب ببلاده قبل يومين عن سبب عدم ارتباطه خلال الفترة الحالية.

وأوضح مبابي أن سبب عدم زواجه وارتباطه في الفترة الحالية هو رغبته في الاستمتاع بكرة القدم خلال مسيرته.



اقرأ أيضًا:

جورجينا و رونالدو .. كواليس صدفة انتهت بخاتم هدية قيمته 13 مليون دولار

"جورجينا تتوه بين غرف أحدهم".. 16 صورة لمنازل كريستيانو رونالدو يمتلكهم بـ 7 دول مختلفة



