جريليش يحصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس

كتب - محمد القرش:

حصد جاك جريليش لاعب نادي إيفرتون جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، لأول مرة في مسيرته.

وقدّم جريليش أداءً مذهلاً في أول شهر له مع إيفرتون بعد انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في الصيف.

وتصدّر جريليش قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر أغسطس، بمجموع أربع تمريرات، وهو ضعف ما صنعه أي لاعب آخر في البطولة.

وجاءت تمريرات جريليش الأربع الحاسمة في مباراتين فقط، حيث صنع هدفين في فوز إيفرتون على برايتون 2-0 في مباراتهم الأولى على ملعب هيل ديكينسون، قبل أن يصنع هدفين آخرين في مباراة إيفرتون التالية، والتي انتهت بفوز إيفرتون 3-2 على ولفرهامبتون، وهو ما وضع إيفرتون في المركز الخامس في جدول الترتيب.