مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

جريليش يحصد جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس

01:59 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

جاك جريليش مع جائزة الأفضل في الشهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حصد جاك جريليش لاعب نادي إيفرتون جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، لأول مرة في مسيرته.

وقدّم جريليش أداءً مذهلاً في أول شهر له مع إيفرتون بعد انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في الصيف.

وتصدّر جريليش قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر أغسطس، بمجموع أربع تمريرات، وهو ضعف ما صنعه أي لاعب آخر في البطولة.

وجاءت تمريرات جريليش الأربع الحاسمة في مباراتين فقط، حيث صنع هدفين في فوز إيفرتون على برايتون 2-0 في مباراتهم الأولى على ملعب هيل ديكينسون، قبل أن يصنع هدفين آخرين في مباراة إيفرتون التالية، والتي انتهت بفوز إيفرتون 3-2 على ولفرهامبتون، وهو ما وضع إيفرتون في المركز الخامس في جدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإنجليزي جريليش يفرتون مانشستر سيتي إحصائيات جريليش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أبرز 11 قرارًا من وزارة التعليم لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد