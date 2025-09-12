أرني سلوت يتحدث عن الظهور الأول لإيزاك مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن الوافد الجديد ألكسندر إيزاك، وموقفه من المباراة المقبلة ضد بيرنلي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "حدثت الكثير من الأمور في اليوم الأخير من الانتقالات، وهو أمرٌ لا يحدث دائمًا، لأننا في الموسم الماضي لم نحقق أي تقدم يُذكر طوال فترة الانتقالات، لكن ما يُسعدني أكثر، بالطبع، هو إتمام صفقة أليكس. الجميع بذل جهد كبيرة لإتمام هذه الصفقة، وهذا أمرٌ جيدٌ جدًا للنادي، ولمشجعينا، وللاعبينا، وبالنسبة لي، فكل هذا الجهد الذي بذلوه أدى إلى انضمام أليكس إلينا".

حول مدى جاهزية إيزاك للعب وما إذا كان سيشارك لأول مرة مع ليفربول في تيرف مور...

وأضاف: "مدى جاهزيته؟ أولاً، أعتقد أن المدرب السويدي، جون دال توماسون، يستحق إشادة كبيرة، فهو يضم أحد أفضل المهاجمين، وربما أفضلهم في العالم، ويحتاج إلى خوض مباراتين مهمتين للغاية مع منتخب بلاده، ولكنه يدرك أنه لو أشركه مرتين لمدة 90 دقيقة، لكان اللاعب سيعاني على الأرجح من الإصابة لعدة أسابيع. ليس من السهل دائمًا على المدرب أن يهتم بمصلحة اللاعب، لذا فهو يستحق إشادة كبيرة، وسنعامل أليكس بنفس الطريقة التي عاملوه بها".

واختتم: لذا، لا تتوقعوا منه المشاركة في كل مباراة لمدة 90 دقيقة على أرض الملعب - فهذا بالتأكيد لن يحدث في الأسابيع المقبلة. لقد غاب عن فترة تحضيرية كاملة للموسم، وأعتقد أنه غاب عن ثلاثة أو أربعة أشهر من تدريبات الفريق، لذا علينا الآن بناءه تدريجيًا من خلال لعب العديد من المباريات، سيكون هذا تحديًا، لكننا تعاقدنا معه ليس فقط للأسبوعين المقبلين، بل لمدة ست سنوات، على ما أعتقد، لذا هذا ما يجب أن نضعه في اعتبارنا وما يجب أن يضعه المشجعون في اعتبارهم إذا رأوني أستبدله في لحظة معينة أو أشركه فقط لدقائق قليلة. هذا كل شيء من أجل لياقة اللاعب على المدى الطويل".

اقرأ أيضًا:

هل يعود بعد الاعتذار؟.. فيريرا يحدد موقف الجزيري من مواجهة المصري

لامين يامال يعود إلى إسبانيا بمفرده.. ما القصة؟