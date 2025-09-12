أبناء ليونيل ميسي الثلاثة: كل ما تريد معرفته عن ماتيو وتياجو وسيرو

عندما قاد ليونيل ميسي الأرجنتين في الفوز على فرنسا بالمباراة النهائية لكأس العالم 2022، كان لديه ثلاثة مشجعين مهمين للغاية يشجعونه، أبناؤه ماتيو وتياجو وسيرو.

وشارك نجم كرة القدم، الذي سجل هدفين في المباراة النهائية، لحظة جميلة مع اثنين من أبنائه بعد المباراة، عندما احتضنه ابناه وهما يرتديان قمصانًا تحمل اسم ورقمه، وسرعان ما انضم إليهما شقيقهما الأصغر ووالدتهما أنتونيلا روكوزو.

ميسي وروكوزو، اللذان كانا صديقين منذ الطفولة ثم عادا للتواصل في عام 2005، رحبا بابنهما الأول، تياجو، في عام 2012، ووصل ابنهما الثاني، ماتيو، في عام 2015، ثم ابنهما الثالث، سيرو، في عام 2018.

وصرح ميسي من قبل أن الأبوة غيّرت منظوره بالكامل، حيث قال في عام 2017: "الإنسان ينمو ويتعلم، يكتسب خبرة في جميع جوانب الحياة، داخل الملعب وخارجه، لكن كإنسان، غيّر إنجاب ثلاثة أطفال منظوري للحياة وطريقة تفكيري، وساعدني أيضًا على النمو".

تياجو ميسي روكوزو - 13 عام

وأصبح ميسي وروكوزو أبوين لأول مرة في 2 نوفمبر 2012، عندما رُزقا بابنهما تياجو، وبعد ولادته بفترة وجيزة، أظهر ميسي حبه لابنه الصغير بشكل دائم من خلال وشم اسمه وبصمات يديه على ساقه.

وكان ميسي صريحًا بشأن التأثير الذي أحدثه تياجو في حياته، حيث قال لصحيفة "إل بيريوديكو" في عام 2013: "لقد غيّر ابني حياتي أكثر مما فعلته جوائز الكرة الذهبية".

ماتيو ميسي روكوزو - 10 أعوام

رحب ميسي وروكوزو بطفلهما الثاني ماتيو في 11 سبتمبر 2015.

وقال ميسي عن ابنه الأوسط في مقابلة عام 2019 : "ماتيو شخص مميز للغاية، فهو دائمًا يفعل أشياء جديدة، أشياء تلفت انتباهك".

وبينما يصف نجم كرة القدم تياجو بأنه الأخ "الهادئ"، يقول ميسي إن ماتيو يُشبهه في روحه التنافسية، وقال ميسي للصحفي الأرجنتيني سيباستيان فينيولو: "ماتيو يشبهني تمامًا عندما كنت صغيرًا، فهو لا يُحب الخسارة".

سيرو ميسي روكوزو - 7 أعوام

وُلِد تشيرو، الابن الثالث لميسي وروكوزو، في 10 مارس 2018.

لدى كل من والده ووالدته وشوم مخصصة لابنهما الأصغر، حيث نقش ميسي اسم سيرو وتاريخ ميلاده على ساقه، إلى جانب أسماء شقيقه، بينما وشم "سيرو" على ذراع روكوزو.

يقول ميسي إن تشيرو لا يزال في مرحلة تطوير شخصيته، ومع ذلك، فهو بالفعل يقلد شقيقه الأكبر، وصرح ليونيل في أكتوبر ٢٠٢٢: "إنه يقلد ماتيو كثيرًا، ويعارضني كثيرًا".

وعندما كان تشيرو يبلغ من العمر ثمانية أشهر فقط، وصف ميسي ولادة أبنائه الثلاثة لمجلة سبورتس إليستريتد بأنها "غيّرت حياته"، وكتب في مقالٍ لها: "أنا سعيدٌ جدًا بالعائلة التي تمكنا من تكوينها".