مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

خلاف بين ثنائي برشلونة بسبب صديقتهما

08:00 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
نشبت أزمة بين ثنائي برشلونة فيرمين لوبيز وجافي، وصلت إلى حد الاشتباك بينهما، رغم صداقتهما التي بدأت منذ وجودهما في أكاديمية النادي.

وذكر "راديو كتالونيا"، أن علاقة لوبيز وجافي توترت كثيرا، ونشب شجار بينهما خلال مران الفريق، في كوريا الجنوبية قبل بداية الموسم.

وأشار الراديو إلى أن الخلاف بينهما وصل إلى دفع جافي لفيرمين، وذلك بسبب صدام صديقتهما، اللتين تواجدتا على هامش الرحلة.

اقرأ أيضًا:

"يحاولوا تشويه صورتي".. حسام غالي يطلق تصريحات نارية حول الترشح لرئاسة الأهلي

الأفضل على مر العصور.. رونالدو يحصد جائزة جديدة في البرتغال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ثنائي برشلونة برشلونة أزمة تضرب برشلونة فيرمين لوبيز جافي
