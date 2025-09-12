خلاف بين ثنائي برشلونة بسبب صديقتهما

نشبت أزمة بين ثنائي برشلونة فيرمين لوبيز وجافي، وصلت إلى حد الاشتباك بينهما، رغم صداقتهما التي بدأت منذ وجودهما في أكاديمية النادي.

وذكر "راديو كتالونيا"، أن علاقة لوبيز وجافي توترت كثيرا، ونشب شجار بينهما خلال مران الفريق، في كوريا الجنوبية قبل بداية الموسم.

وأشار الراديو إلى أن الخلاف بينهما وصل إلى دفع جافي لفيرمين، وذلك بسبب صدام صديقتهما، اللتين تواجدتا على هامش الرحلة.

