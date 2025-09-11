"فأل خير لليفربول".. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن الملاعب المستضيفة لعدد من النهائيات الأوروبية المقبلة، وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد في العاصمة الألبانية تيرانا.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

نهائي دوري أبطال أوروبا 2027 سيُقام على ملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2027 سيُقام على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.

كأس السوبر الأوروبي 2026 ستُقام في مدينة سالزبورغ النمساوية.

ويُعد اختيار ملعب "متروبوليتانو" لنهائي دوري الأبطال 2027 هو الثاني في تاريخه، بعد استضافته لنهائي عام 2019، الذي توج فيه ليفربول الإنجليزي باللقب عقب فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير.

وكانت العاصمة الإسبانية مدريد قد تفوقت على العاصمة الأذربيجانية باكو في سباق استضافة نهائي 2027، بعد تصويت اللجنة التنفيذية لليويفا خلال الاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أن نهائي النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2026 سيُقام في العاصمة المجرية بودابست، يوم 30 مايو 2026.