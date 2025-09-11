كتب - محمد القرش:

روى محمد رامي لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني، كواليس يومه في إسبانيا، وكيف يتحدث سكان إسبانيا عن محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال رامي في تصريحات خاصة "لمصراوي: "الجميع في إسبانيا يعرف محمد صلاح، ودائما ما ينادونني بـ "مو" بسبب صلاح".

وأضاف: "صلاح يُقدر هنا كأسطورة وليس لاعب عادي، والكثير أيضًا يعرف عمر مرموش تحديدا بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي".

وأوضح: "يومي في إسبانيا يبدأ من الساعة التاسعة صباحا عند وجبة الفطور، ثم استقلال الأتوبيس الساعة العاشرة للتوجه إلى التدريبات التي تبدأ بعدها بنصف ساعة".

وواصل: "وبعد انتهاء التدريبات عند الساعة 12 نعود إلى السكن لتناول وجبة الغداء، قبل أن نسترح قليلا للمشاركة في تدريب الساعة السابعة مساء، ثم يحين وقت النوم في الساعة الـ 10.30 مساء".

واختتم: "اتوقع فوز النادي الأهلي بالدوري المصري 2025/26، حيث يمتلك العديد من اللاعبين الممتازين، عكس باقي فرق الدوري".