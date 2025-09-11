في ذكرى 11 سبتمبر.. حكاية تشجيع أسامة بن لادن لناد إنجليزي

كتبت-هند عواد:

تحل الذكرى السنوية الـ24 لهجمات 11 سبتمبر، اليوم الخميس، عندما صدم إرهابيون برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

أسامة بن لادن، كان زعيم تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر، ولقى حتفه على يد قوات أمريكية، في باكستان. ومن المفارقات أن جمعته علاقة بكرة القدم منذ الصغر.

ووفقا لصحيفة "بي بي سي" الإنجليزية، كان أسامة بن لادن، يمارس كرة القدم في صباه، وفي نوفمبر 2001، قال المؤلف آدم روبنسون في سيرته الذاتية " بن لادن: خلف قناع الإرهاب": "بن لادن حضر مباريات في هايبري عندما كان يقيم في العاصمة لندن في التسعينيات، كما أنه حضر مباريات أرسنال في كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993-1994، وكان معجبا بجورج جراهام أسطورة أرسنال".

ومع انتشار تشجيع بن لادن لأسنال، رد المتحدث الرسمي للنادي، قائلا: "لقد اطلعنا على التقارير في الصحف، ومن الواضح أنه لن يكون موضع ترحيب في هايبري في المستقبل".

