ظهر في مران الفريق.. من هو المصري كريم أحمد لاعب ليفربول؟

كتبت-هند عواد:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعدادا لمباراة بيرنلي، ظهور لاعب مصري جديد، غير محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي، في الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وظهر اللاعب المصري كريم أحمد في مران ليفربول، رفقة الوافد الجديد السويدي الدولي ألكسندر إيزاك، فيما غاب محمد صلاح، الذي أنهى معسكره مع منتخب مصر، أمس الأربعاء.

من هو كريم أحمد؟

ولد كريم أحمد لأبوين مصريين، في إنجلترا وانضم إلى أكاديمية ليفربول في سن السادسة، وفي عام 2023 حصل على عقد منحة دراسية.

وظهر كريم أحمد لأول مرة مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا كلاعب تحت 16 عامًا في موسم 2022-23.

وفي أول ظهور لكريم أحمد مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، سجل هدفا، بعدها سجل في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 سنة.

