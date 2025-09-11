مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء

- -
16:40

الوحـــدة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

- -
19:15

بني ياس

جميع المباريات

إعلان

ظهر في مران الفريق.. من هو المصري كريم أحمد لاعب ليفربول؟

01:43 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد في مران ليفربول (5)
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد في مران ليفربول (4)
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد في مران ليفربول (1)
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد في مران ليفربول (3)
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي (1)_1
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي (3)
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي (1)
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد موهبة ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعدادا لمباراة بيرنلي، ظهور لاعب مصري جديد، غير محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي، في الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وظهر اللاعب المصري كريم أحمد في مران ليفربول، رفقة الوافد الجديد السويدي الدولي ألكسندر إيزاك، فيما غاب محمد صلاح، الذي أنهى معسكره مع منتخب مصر، أمس الأربعاء.

من هو كريم أحمد؟

ولد كريم أحمد لأبوين مصريين، في إنجلترا وانضم إلى أكاديمية ليفربول في سن السادسة، وفي عام 2023 حصل على عقد منحة دراسية.

وظهر كريم أحمد لأول مرة مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا كلاعب تحت 16 عامًا في موسم 2022-23.

وفي أول ظهور لكريم أحمد مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، سجل هدفا، بعدها سجل في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 سنة.

اقرأ أيضًا:

"يحاولوا تشويه صورتي".. حسام غالي يطلق تصريحات نارية حول الترشح لرئاسة الأهلي

الأفضل على مر العصور.. رونالدو يحصد جائزة جديدة في البرتغال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم أحمد المصري كريم أحمد ليفربول من هو المصري كريم أحمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل