تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

"بسبب ضفائر الشعر".. جماهير إيطاليا تهاجم أجمل لاعبة كرة قدم.. ما القصة؟

09:44 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، هجومًا حادًا من قبل جماهير نادي كومو الإيطالي، على للاعبة أليشا ليمان المعروفة بأجمل لاعبة كرة قدم في العالم.

وكانت اللاعب أليشا ليمان قد تركت صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، وذلك بعدما توجت معهم بالدوري الإيطالي للسيدات، لتنتقل لصفوف كومو في مهمة جديدة هذا الموسم.

سبب هجوم الجماهير على اللاعب أليشا ليمان

المهاجمة السويسرية أليشا ليمان البالغة من العمر 26 عامًا، خاضت أول لقاء مع فريقها الجديد كومو أمام جنوى، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وسط ظهور باهت للاعبة.

جماهير نادي كومو شنوا هجومًا عليها بعد ظهورها بنيولوك جديد في اللقاء، وضفائر شعر غريبة، مما هاجمها البعض بالاهتمام البالغ في لفت الأنظار من خلال ظهورها الملفت.

وخلال المباراة خطفت أليشا ليمان الأنظار بسبب ضفائرها التي نسبها البعض لظهورها السلبي وعدم رؤيتها الجيدة للكرة والملعب.

أليشا ليمان كومو الإيطالي اللاعبة أليشا ليمان من هي أليشا ليمان
