تقام اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري 2026، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

ومن المقرر إقامة العديد من المباريات، في مختلف المسابقات اليوم، منها إقامة مباراتين في بطولة أمم أفريقيا 2025، بجانب إقامة الكثير من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

مواعيد مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست، 2.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

وست هام ضد وولفرهامبتون، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

برايتون ضد بيرنلي، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

أرسنال ضد بورنموث، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

السودان ضد السنغال، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

تونس ضد مالي، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

سيلتا فيجو ضد فالنسيا، 3 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

أوساسونا ضد أتليتك بلباو، 5.15 مساءً،

إلتشي ضد فياريال، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

إسبانيول ضد برشلونة، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كومو ضد أودينيزي، 1.30 مساءً،

ساسولو ضد بارما، 4 مساءً،

جنوى ضد بيزا، 4 مساءً،

يوفنتوس ضد ليتشي، 7 مساءً

روما ضد أتالانتا، 9.45 دقيقة مساءً،

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موناكو ضد ليون، 6 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

نيس ضد ستراسبورج، 8 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

ليل ضد ستاد رين، 10.5 دقائق مساءً، "بي إن سبورتس 4".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الفتح ضد الشباب، 3.10 مساءً، قناة "الثمانية".

الفيحاء ضد الخلود، 4.55 دقيقة مساءً، قناة "الثمانية".

اتحاد جدة ضد التعاون، 7.30 مساءً، "الثمانية".

